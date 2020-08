Festnahme am Flughafen Düsseldorf : Möglicher 100.000-Euro-Betrüger macht Randale in Flugzeug

Düsseldorf In einem Flieger von Gran Canaria nach Düsseldorf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Passagieren. Wie sich herausstellte, wurde einer der Beteiligten polizeilich gesucht, er soll mehrere Krankenkassen um mehr als 100.000 Euro geprellt haben.

Die Reise des 30-jährigen Mannes endete nach seiner Ankunft am Düsseldorfer Flughafen. Nachdem der Bundespolizei am Samstagabend ein Übergriff von drei aggressiven Passagieren in dem von Gran Canaria kommenden Flugzeug gemeldet worden war, machten sich Beamte auf den Weg zu dem Gate, an dem der Flieger ankommen sollte.