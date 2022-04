Shows in Düsseldorf : Das Apollo entführt die Zuschauer auf eine Reise nach Hawaii

Düsseldorf Ein verrückter Zauberer, viele großartige Artisten, flotte Musik und eine prächtige Kulisse: Das sind die Zutaten der neuen Varieté-Show „Aloha Baby“. Ein Abend, der Urlaubsgefühle verbreitet.

Diesmal heben die Zuschauer sozusagen gemeinsam ab, um sich zwei Stunden lang in eine fremde Welt versetzen zu lassen. Die erste Szene der Show spielt in einem Flugzeug, das in Honolulu landet. Dort erwartet die Apollo-Touristen ein Strand mit Sonnenuntergang – sowie mit Palmen, Surfboards, einer Strandbar und glücklichen Urlaubern, die eine Strandparty feiern. Die Fröhlichkeit und Leichtigkeit und das rasante Tempo dieser Party durchziehen die gesamte Show, die zudem durch aufwendige Kostüme und flotte Musik punktet und bei der erneut Artisten durch atemberaubende Leistungen überzeugen.

Zu den Höhepunkten gehört die Darbietung von Pavel Voladas am Reck. Vier Stangen hat er in einem Quadrat angeordnet, über die er in einem rasanten Tempo läuft, springt und mit immer wechselnden Figuren von Stange zu Stange fliegt – sogar mit verbundenen Augen. Nicht weniger spektakulär, aber zudem auch voller Poesie, ist die Nummer des Duos „Esmira & Artur“ aus der Ukraine. Das Ehepaar zeigt an Bändern hoch in der Luft einen leidenschaftlichen Tanz mit zahlreichen beeindruckenden Elementen.