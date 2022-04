Karfreitag in Düsseldorf : „Die Botschaft ist eine hoffnungsvolle“

Düsseldorf Rund 100 katholische und evangelische Christen waren beim ökumenischen Altstadt-Kreuzweg am Karfreitag dabei. In den Fürbitten wurde auch auf das aktuelle Zeitgeschehen geblickt.

Stadtdechant Frank Heidkamp und Superintendent Heinrich Fucks freuten sich über die Christen, die am Freitag beim ökumenischen Kreuzweg dabei waren. Zwei Jahre lang habe man ihn wegen Corona nicht abhalten können, sagt Heidkamp: „Da sind wir mit den rund 100 Teilnehmern sehr zufrieden. Wir waren sogar angenehm überrascht, dass so viele gekommen sind.“

Und trotz des höheren Tempos war es auch eine getragene, andächtige und Hoffnung verbreitende Atmosphäre an den fünf Stationen. In kurzen Lesungen, Fürbitten und Liedern wurde an einige der zwölf Stationen erinnert, die Jesus an seinem Hinrichtungstag durchleiden musste – die Verspottung durch Herodes, die Verhandlung vor Pilates, die Begegnung mit den Frauen, Kreuzigung und Hinrichtung und den Tod am Kreuz. „Im Kreuz ist Leid, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Das ist die Botschaft“, sagt Heidkamp. „Und die Botschaft ist eine hoffnungsvolle.“ Stadtdechant und Superintendent blickten mit den Fürbitten gegen Hass und Terror aber auch auf das aktuelle Zeitgeschehen.