Düsseldorf-Rath : Rauchmelder rettet vier Menschen und zwei Hunden das Leben

Düsseldorf Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Düsseldorf-Rath wurden durch einen piepsenden Rauchmelder auf einen Brand im Haus aufmerksam. Vier Menschen und zwei Hunde mussten über eine Drehleiter aus dem Haus gerettet werden.

Die Meldung erreichte die Feuerwehr um 23.40 Uhr. Als der erste Rettungswagen vor Ort war, drang bereits dichter Rauch aus dem Treppenraum des Mehrfamilienhauses an der Oberrather Straße. Mehrere Menschen machten sich an den Fenstern bemerkbar.

Da der Treppenraum komplett mit Brandrauch gefüllt war und dieser bereits in einige Wohnungen eingedrungen war, kam eine Drehleiter zum Einsatz. So konnten innerhalb von wenigen Minuten die vier Menschen und zwei Hunde aus drei verschiedenen Wohnungen in Sicherheit gebracht werden.