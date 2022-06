Düsseldorf-Stadtmitte : Vierjährige nach Zusammenstoß mit Radfahrer schwer verletzt

Düsseldorf Ein vierjähriges Mädchen, das an dem neuen Brunnen auf der Schadowstraße in Düsseldorf-Stadtmitte spielte, ist plötzlich auf den nahen Fahrradweg gelaufen und von einem Radler erfasst worden. Die Kleine wurde schwer verletzt.

Laut Polizei spielte das Mädchen am frühen Dienstagabend in Begleitung ihres Vaters zunächst in der Nähe der Fahrradspur an dem neuen Wasserspiel an der Schadowstraße Ecke Tonhallenstraße.