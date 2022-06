Düsseldorf-Kaiserswerth​: Frauen nach Uhrendiebstahl auf der Flucht​

Düsseldorf Erneut ist einem Mann in Düsseldorf auf offener Straße eine hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen worden. Die beiden Täterinnen sind auf der Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei unbekannte Frauen haben in Kaiserswerth ein Ehepaar angesprochen und dem Mann die hochwertige Uhr vom Handgelenk gerissen. Der Versuch, auch der Frau die Uhr zu stehlen, scheiterte aufgrund ihrer Gegenwehr.

Die Täterinnen stiegen in einen schwarzen Mercedes und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Tat ereignete sich am Sonntag um 13.40 Uhr. Die Düsseldorfer Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Raubes.