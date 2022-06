Unfall in Baumberg : Sprinter fährt Radlerin an und verletzt sie schwer

Monheim Ein 22-jähriger Kraftfahrer aus Solingen hat am Montag gegen 13 Uhr eine Fahrradfahrerin in Monheim angefahren. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

(og) Wie die Polizei mitteilt, ist der Fahrer eines Paketdienstes mit seinem Mercedes Sprinter auf der Humboldtstraße Richtung Hegelstraße unterwegs. An der Kreuzung Schopenhauer-/Hegelstraße missachtet er beim Linksabbiegen in die Schopenhauer Straße die Vorfahrt einer 61-jährigen Frau aus Monheim, die mit ihrem Rad in Gegenrichtung über die Humboldtstraße fährt und die Kreuzung geradeaus überqueren will. Im Einmündungsbereich Schopenhauer Straße kommt es zum Zusammenstoß zwischen Transporter und Fahrrad. Die Frau stürzt zu Boden und verletzt sich schwer. Ein Rettungswagen bringt sie in eine Düsseldorfer Klinik. Der Lkw-Fahrer bleibt unverletzt. Es entsteht geringer Blechschaden.