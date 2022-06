Düsseldorf-Bilk​: Zehnjähriger von Auto erfasst und schwer verletzt​

Düsseldorf Ein zehnjähriger Junge ist in Düsseldorf-Bilk von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.

Ein zehnjähriger Junge ist aus bislang ungeklärter Ursache im Kreuzungsbereich Aachener Straße / Sutibertusstraße in Bilk von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert worden. Der Junge verletzte sich dabei schwer.

Den ersten Zeugenaussagen zufolge bog ein 62-Jähriger am Donnerstagmorgen mit seinem Ford von der Aachener Straße nach rechts in die Suitbertusstraße ein. Offenkundig übersah er dabei den für ihn von links kommenden Jungen, der auf seinem Tretroller in diesem Moment den Fußgängerüberweg der Suitbertusstraße überquerte. Die Fußgängerampel zeigte für den Jungen grünes Licht.