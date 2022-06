Verkehrbehinderungen in Düssseldorf erwartet : Hosen, CSD und Kurden-Demo

Ein Teilnehmer des CSD in Düsseldorf im vergangen Jahr schwenkt eine Regenbogenfahne. Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Gleich drei Großveranstaltungen in Düsseldorf dürften am Wochenende für Verkehrsbehinderungen sorgen. Was wann und wo zu erwarten ist.

Zwei innerstädtische Aufzüge und ein großes Konzert in der Arena dürften am Wochenende in der Landeshauptstadt für Verkehrsbehinderungen sorgen. Darauf weist die Polizei hin.

Ab Samstagvormittag wird sich zunächst von der Elisabethstraße aus ein Aufzug mit kurdischem Themenbezug über innerstädtische Straßen in Richtung Königsallee - Kaiserstraße - Klever Straße in Bewegung setzen. Laut Polizei könnten mehrere Tausend Menschen an dem Protestzug teilnehmen. Ziel dieses Aufzugs ist eine Kundgebung im nördlichen Rheinpark in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke an der Cecilienallee.

Ab 13.30 Uhr werden sich die Teilnehmenden des Christopher-Street-Days von der Berliner Allee über Kö und Graf-Adolf-Straße in Richtung Rheinufer mit dem Ziel Johannes-Rau-Platz in Bewegung setzen. Auch hier werden mehrere tausend Teilnehmende erwartet.

Mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich und im Bereich Golzheim ist zu rechnen. Die Polizei versucht, die Behinderungen möglichst gering zu halten.

Besucher sowohl der Innenstadt als auch des Konzerts der Toten Hosen ab 15.30 Uhr in der Arena sollten dies bei ihrer Planung berücksichtigen. Auch beim An- und Abreiseverkehr zu dem Konzert kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

