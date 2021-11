Düsseldorf-Stadtmitte : Fußgänger von Auto erfasst - schwer verletzt

Düsseldorf Mit schweren Verletzungen ist ein Fußgänger in ein Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er in Düsseldorf-Stadtmitte von einem Auto erfasst worden war.

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen um 2.40 Uhr ist ein Fußgänger in Stadtmitte schwer verletzt worden, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war. Da bei dem Fußgänger Hinweise auf Alkoholkonsum vorlagen, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen.