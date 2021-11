Unfall in Nettetal : Radfahrerin kollidiert mit Auto

Eine missachtete Vorfahrt war der Grund für einen Unfall am Dienstag in Lobberich. Foto: dpa/Friso Gentsch

Lobberich Rechts vor links: Die Regel an einmündenden Straßen ist einfach, wird aber immer wieder nicht beachtet. In Lobberich kollidierte eine Pedelecfahrerin am Dienstag mit einem Auto, das von rechts kam und Vorfahrt hatte.

(hb) Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 40-jährige Radfahrerin am Dienstag in Lobberich leicht verletzt worden und musste im Krankenhaus ambulant versorgt werden. Gegen 8 Uhr fuhr sie auf der Mühlenstraße in Richtung Reinersstraße. An der Einmündung missachtete sie nach Angaben der Polizei möglicherweise die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw. Im Einmündungsbereich kam es dann zur Kollision.

