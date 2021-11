Verkehr in Düsseldorf : Fußgänger bei Unfall am Worringer Platz schwer verletzt

Fußgänger bei Unfall am Worringer Platz schwer verletzt

Verkehr in Düsseldorf

Düsseldorf Ein Fußgänger ist bei einem Unfall am Worringer Platz schwer verletzt worden. Der Mann wollte die Straße überqueren, eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

Ein 55-jähriger Fußgänger ist bei einem Autounfall am Samstagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau mit ihrem Renault auf dem Worringer Platz in Richtung Kölner Straße unterwegs, als der Mann in Höhe eines Döner-Imbisses plötzlich von rechts kommend auf die Fahrbahn trat. Offenbar habe er die Straße überqueren wollen.