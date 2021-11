Düsseldorf-Hubbelrath : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Düsseldorf Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Düsseldorf-Hubbelrath. Ein Autofahrer hatte ihn an der Ausfahrt eines Pflanzencenters wohl übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Hubbelrath ist ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Düsseldorf so schwer verletzt worden, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern.