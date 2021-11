Nach Räumung durch Bundespolizei : Sperrung von Düsseldorfer Hauptbahnhof aufgehoben

Düsseldorf Die Sperrung des Düsseldorfer Hauptbahnhofs ist beendet. Das Gebäude war am Samstagabend für rund zwei Stunden geräumt worden. Im Zugverkehr kann es weiterhin zu Verspätungen kommen.

Der Düsseldorfer Hauptbahnhof ist am Samstag gegen 17.30 Uhr komplett geräumt worden. Alle Reisenden mussten das Gebäude verlassen. Auch das angrenzende Ibis-Hotel war teilweise betroffen. Der Grund: Gegen 17.15 Uhr war ein herrenloser Rucksack in der Haupthalle entdeckt worden, wie ein Sprecher der Bundespolizei unserer Redaktion sagte.

Wegen der Sperrung des Hauptbahnhofs hatten die Züge der Linie RE2 aus Richtung Dülmen in Duisburg Hbf geendet und begonnen. Die Züge der Linie RE4 aus Richtung Dortmund Hbf endeten und begannen in Wuppertal-Vohwinkel. Aus Richtung Aachen Hbf endeten und begannen die Züge in Mönchengladbach Hbf. Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Wuppertal-Vohwinkel und Mönchengladbach Hbf wurde eingerichtet.

Die Züge der Linie S1 aus Richtung Solingen Hbf endeten und begannen in Düsseldorf-Eller. Aus Richtung Dortmund Hbf endeten und begannen die Züge in Düsseldorf-Unterrath. Die Züge der Linie S6 aus Richtung Essen Hbf endeten und begannen in Düsseldorf Wehrhahn. Aus Richtung Köln-Nippes endeten und begannen die Züge in Langenfeld. Es kam zu vielen Teilausfällen rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof.