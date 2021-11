Ein Toter in Liverpool : Drei Festnahmen nach Auto-Explosion vor Krankenhaus

Ein Toter in Liverpool

Polizisten stehen vor der Frauenklinik in Liverpool. Foto: AP/Peter Byrne

Liverpool Nach der Explosion eines Autos mit einem Toten in Liverpool hat die Polizei drei Männer wegen Terrorismusverdachts festgenommen. Zu den genaueren Hintergründen war zunächst nichts bekannt.

Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden. Ein weiterer wurde verletzt. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben. Der Verletzte ist nach Angaben der Polizei der Fahrer. In Lebensgefahr schwebt er den Angaben zufolge nicht.