Düsseldorf-Stadtmitte : Einbruch bei McDonald‘s - zwei Verdächtige festgenommen

Düsseldorf Bei dem Versuch, in einem McDonald‘s-Restaurant in Düsseldorf-Stadtmitte einen Tresor zu knacken, sind zwei Täter in der Nacht zu Dienstag gefasst worden. Einer von ihnen ist erst 15 Jahre alt.

Auf frischer Tat konnten Beamte der Düsseldorfer Polizei am frühen Dienstagmorgen gegen 1.45 Uhr zwei Tatverdächtige bei einem Einbruch in eine McDonald‘s-Filiale am Wehrhahn in Stadtmitte festnehmen.

Dabei wurde einer der beiden durch den Einsatz eines Diensthundes leicht verletzt, konnte jedoch nach einer ambulanten Behandlung ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Das Duo im Alter von 15 und 28 Jahren soll dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zur Tatzeit meldete sich ein Zeuge bei der Leitstelle der Polizei und teilte mit, dass zwei Personen in das Schnellrestaurant an der Straße Am Wehrhahn eingebrochen hätten und sich noch in dem Geschäft befinden würden. Als die eingesetzten Beamten das Restaurant durchsuchten, konnten sie zwei Verdächtige auf frischer Tat antreffen. Wie ein Augenzeuge berichtete, sollen die beiden versucht haben, den Tresor in der Filiale aufzubrechen.

Bei der Festnahme wurde der 28-Jährige durch einen Diensthund leicht verletzt, als er versuchte zu flüchten. Nach einer medizinischen Behandlung brachten die Polizisten ihn zum Präsidium. Auch sein 15-jähriger Komplize kam ins Polizeigewahrsam. Beide sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten.

