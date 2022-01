Grausame Tat auf Strecke von Düsseldorf nach Essen : 17-Jährige in S-Bahn niedergeschlagen und schwer verletzt

Düsseldorf/Essen Ein Mann soll in einer S-Bahn von Düsseldorf nach Essen auf eine Gruppe Jugendlicher eingeschlagen und eine 17-Jährige schwer verletzt haben. Die Bundespolizei fahndet nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen.

Die Bundespolizei fahndet mit Bildern nach einem Mann, der in einer S-Bahn der Linie S6 von Düsseldorf nach Essen auf Jugendliche eingeschlagen und eine 17-Jährige dabei mit einem Gegenstand schwer verletzt haben soll. Die Tat ereignete sich am Morgen des 18. Juli 2021 um 6.12 Uhr in der S6 (Düsseldorf Hauptbahnhof nach Essen Hauptbahnhof) kurz vor der Einfahrt am Essener Hauptbahnhof.