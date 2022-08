Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Diebe auf frischer Tat ertappt

Die Polizei konnte in Hilfarth mehrere Personen ergreifen, die im Verdacht stehen, einen Einbruch begangen zu haben (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Erkelenzer Land In Hilfarth ergriffen mehrere Männer beim Einbruch in eine Garage die Flucht, nachdem ein Anwohner sie angesprochen hatte. In Hückelhoven wollten Unbekannte Material aus einem Rohbau stehlen und in Erkelenz verletzte sich ein Radfahrer schwer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Auf frischer Tat ertappt Ein Anwohner der Callstraße in Hilfarth hörte am Mittwoch, 3. August, gegen 2.30 Uhr Geräusche aus einer nahe gelegenen Garage. Als er nachsah, bemerkte er dort mehrere Männer. Nachdem er sie ansprach, flüchteten diese zu Fuß in Richtung Fichtenstraße. Der Zeuge bemerkte, dass eine der Personen einen roten Pullover getragen hat und ein anderer beim Gehen humpelte. Bei sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizeibeamten wurde eine Personengruppe in der Nähe angetroffen, auf die die Beschreibung zutraf. Die Identität der Männer wurde festgestellt und eine Anzeige gefertigt. Ob es sich bei den Personen um die Täter handelt und ob etwas entwendet wurde, wird jetzt ermittelt.

In Rohbau eingebrochen Gegen 4.50 Uhr verschafften sich unbekannte Täter am Mittwoch, 3. August, Zutritt zu einem Rohbau an der Jülicher Straße in Hückelhoven. Sie legten Kabel und Baumaterial zur Mitnahme bereit. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten eintrafen, flüchteten die Täter unerkannt und ließen ihre Beute zurück.

Radler verletzt sich schwer Ein 52-jähriger Mann aus Erkelenz verletzte sich am Dienstag, 2. August, schwer. Er befuhr mit seinem Mountainbike einen Waldweg in der Nähe der Straße Arsbecker Bahn in Birgelen und versuchte, einem Ast auszuweichen. Dabei stürzte er und zog sich die Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden.

(RP)