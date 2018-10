Düsseldorf: Schwerer Verkehrsunfall in Benrath

Schwerer Verkehrsunfall in Benrath

Düsseldorf Am Mittwochnachmittag ist in Benrath eine junge Frau bei einer Kollision zweier Fahrzeuge verletzt worden. Ein Fahrer hatte ein Stauende übersehen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch um 13 Uhr. Laut bisherigem Erkenntnisstand der Polizei war ein 57-jähriger Fahrlehrer mit seinem Fahrschüler in einem VW Golf auf der Forststraße in Richtung Münchener Straße unterwegs. Aufgrund eines Rückstaus, der sich kurz vor der Kreuzung Forststraße/ Bayreuther Straße gebildet hatte, musste das Fahrzeug abbremsen.