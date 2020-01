Fünf Kilometer Öl auf den Straßen : Feuerwehr entfernt drei Ölspuren

Düsseldorf Am Montag waren die Düsseldorfer Feuerwehrleute bei mehreren Ölspuren im Einsatz.

(RP) Bis in den frühen Nachmittag beschäftigten die Feuerwehr am Montag, 27. Januar, mehrere Ölspuren im Stadtgebiet. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte bis 15 Uhr zu acht ölbedingten Einsätzen gerufen. Die Feuerwehr beseitigte die Verunreinigungen, indem sie die diese mit Ölbindemittel abgestreut und aufgenommen hat. An drei der Einsatzstellen war die Verschmutzung besonders groß und daher nur mit Aufwand zu entfernen.