Düsseldorf-Oberbilk : 64-Jährige in ihrer Wohnung überfallen - Zeugen gesucht

Düsseldorf Eine Seniorin ist am Samstag in ihrer Wohnung von zwei Männern überfallen und ausgeraubt worden. Die Täter hatten sich unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verschafft.

Ob sie einmal die Toilette benutzen dürften, fragten die beiden Männer am Samstag um 11.40 Uhr die Rentnerin und gelangten so in ihre Wohnung an der Monheimstraße in Oberbilk.