Feuerwehreinsatz in Meerbusch : Großeinsatz der Feuerwehr im Meerbad in Büderich

Büderich Bei Technikarbeiten im Hallenbad kam es am Freitag zu einer chemischen Reaktion. Spezialkräfte in Schutzanzügen konnten die Chemikalien sichern. Der Einsatz dauerte rund vier Stunden.

(RP) Großeinsatz für die Feuerwehr am Freitagmittag am Meerbad in Büderich. Vermutlich bei Arbeiten im Technikbereich des Hallenbads war es zu einer ungewollten Reaktion der Chemikalien Chlorlauge und Schwefelsäure gekommen. Ein Mitarbeiter des Meerbads schätzte die Situation richtig ein, brachte das Gemisch schnell in einen gesicherten Bereich und verließ anschließend das Gebäude.