Düsseldorf-Mörsenbroich : Autofahrer mit drei Promille flüchtet vor Rettungskräften

Düsseldorf Ein stark alkoholisierter Mann ist am Wochenende in Düsseldorf in seinem Auto mit laufendem Motor eingeschlafen. Auf der Flucht vor dem Rettungsdienst verursachte er einen kleinen Unfall. Später wurde er gefasst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Rettungskräfte weckten am Sonntagmorgen gegen 6.48 Uhr einen schlafenden Mann in seinem Auto mit laufendem Motor an der Münsterstraße. Der 30-Jährige schreckte dadurch auf und fuhr mit seinem Pkw in Richtung des geparkten Krankenwagens.

Anschließend setzte er mit seinem Audi zurück und versuchte zu wenden. Dabei berührte der Fahrer das Rettungsfahrzeug zweimal und flüchtete dann in Richtung Westfalenstraße von der Unfallstelle.

Im Rahmen der Fahndung erhielten Polizeibeamte Hinweise zum Aufenthaltsort des schwarzen Audi. Sie konnten den Mann daraufhin in seinem Auto auf einem Parkplatz an der Marler Straße antreffen.

Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund drei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und der Fahrer musste für eine Blutentnahme mit zur Polizeiwache.

An dem Rettungswagen entstand ein geringer Sachschaden.

(csr)