Großeinsatz in der Nacht : Zoll und Polizei kontrollieren Taxi- und Uber-Fahrer in Düsseldorf

Düsseldorf Polizei, Zoll und die Stadt haben am späten Freitagabend im Stadtgebiet Taxi- und Uber-Fahrer kontrolliert. An der Heinrich-Heine-Allee und nahe des Hauptbahnhofs wurden Autos aus dem Verkehr gezogen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag hat es in Düsseldorf eine großangelegte Kontrolle gegeben. Dabei wurden „gezielt Uber- und Taxifahrer kontrolliert“, wie der Düsseldorfer Ortsverband der Deutschen Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) auf Instagram mitteilte.

An dem Großeinsatz beteiligt waren Zoll, Polizei und Mitarbeiter der Stadt Düsseldorf. Die Kontrollen fanden an zwei zentralen Orten im Stadtgebiet statt: An der Heinrich-Heine-Allee nahe der Altstadt, wo unter anderem Autos an der Deutschen Oper am Rhein aus dem Verkehr gezogen wurden, und am Immermannhof (Immermannstraße/Karlstraße).