Düsseldorf-Eller : Aufmerksame Bankangestellte kann Enkeltrick verhindern

Düsseldorf Eine 71-jährige Düsseldorferin wäre beinahe um ihr Erspartes gebracht worden. Betrüger hatten ihr am Telefon gesagt, ihr Sohn säße nach einem Unfall im Gefängnis. Eine aufmerksame Bankangestellte konnte Schlimmeres verhindern

Die Täter riefen die Frau am Donnerstag an und behaupteten, sie seien Polizeibeamte. Sie schwindelten der Seniorin vor, ihr Sohn würde im Gefängnis sitzen, da er einen Unfall verursacht habe und sein Auto nicht versichert gewesen sei. Jetzt müsse sie 72.000 Euro zahlen.

Die Polizei registrierte am Donnerstag noch weitere Anzeigen von Geschädigten in Düsseldorf, die von einer ähnlichen Vorgehensweise der Betrüger berichteten. Ob es in diesen Fällen zu Geldübergaben kam, ist bislang noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.