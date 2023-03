Düsseldorf-Benrath 120.000 Euro Schaden bei Brand in Autowerkstatt

Am frühen Donnerstag gegen 1 Uhr meldete ein Anrufer das Feuer in dem Gewerbebetrieb auf der Benrather Schlossallee. Mehrere Feuerwehr- und Rettungsdiensteinheiten wurden zu der Adresse geschickt. In der Halle des Betriebes stand ein abgestelltes Auto in Flammen, zudem drohte der Brand auf das Gebäude und weitere parkende Autos überzugreifen.