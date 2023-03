Bundespolizei in Düsseldorf Dieb, Drogenhändler, Fälscherin - Festnahmen am Flughafen

Ebenfalls am Freitagnachmittag wurde bei einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Alicante in Spanien ein 41-Jähriger festgestellt, gegen den ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung vorlag. Nach Zahlung der Geldstrafe in Höhe von 750 Euro konnte der in Tschechien lebende Mann seine Reise fortsetzen.