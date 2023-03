Einbruchsversuch in Düsseldorf Aufgestemmte Wände im Keller eines Juweliers – Haftbefehl erlassen

In der Nacht zu Sonntag waren die Täter gescheitert, und obwohl die Polizei bereits am Tatort gewesen und den hohen Schaden dokumentiert hatte, waren sie in der folgenden Nacht zurückgekehrt. Diesmal hatten Nachbarn die Polizei alarmiert. Der 44-Jährige hatte sich am Kaiserteich versteckt und war dort gestellt worden, ein Komplize war entkommen.