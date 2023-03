Düsseldorf-Friedrichstadt Radfahrerin von Pkw erfasst - schwer verletzt

Laut Polizei war die Frau aus Leverkusen am Sonntagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf der Friedrichstraße in Richtung Graf-Adolf-Platz unterwegs. Nach Zeugenaussagen fuhr sie bei ausgefallener Ampel vorfahrtsberechtigt in die Kreuzung ein. Dabei wurde sie von dem VW einer 38-Jährigen aus Düsseldorf erfasst, die die Bilker Allee in Fahrtrichtung Corneliusstraße befuhr.