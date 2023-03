In Düsseldorfer Altstadt Gewalt gegen OSD-Kräfte – Täter verurteilt

Drei Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes der Landeshauptstadt (OSD) wurden im Mai von einem 51-jährigen Mann beleidigt und verletzt – eine davon so schwer, dass diese stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste. Vor dem Amtsgericht Düsseldorf wurde der Täter nun zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Zusätzlich muss er 500 Euro an einen karitativen Zweck zahlen. Die Freiheitsstrafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das Urteil ist rechtskräftig.