Organisierte Kriminalität Razzia gegen illegales Glücksspiel in Düsseldorf

Die Polizei hat in der Nacht zu Samstag zahlreiche Gaststätten in Düsseldorf wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels durchsucht. Wie die Pressestelle der Düsseldorfer Polizei mitteilt, wurden Betriebe in Stadtmitte, Oberbilk, Gerresheim und Rath kontrolliert. Die Razzia ist Teil eines Projekts gegen Organisierte Kriminalität, bei dem Polizei, Steuerfahndung und Ordnungsamt zusammenarbeiten.