Brand in der Düsseldorfer City Feuer im Kö-Block an der Trinkausstraße

Die Flammen waren schon auf der Fahrt von der Oberkasseler Brücke in die Innenstadt zu sehen. Sie schlugen vom Dach des Eckhauses Trinkausstraße/Breite Straße meterhoch in die Höhe. In dem Block, der zur Königsallee reicht, befindet sich auch das denkmalgeschützte Girardet-Haus. Zum Glück griff der Brand nicht auf das Nachgebäude über.