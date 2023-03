Königsallee in Düsseldorf Zivilfahnder ertappen Diebe auf frischer Tat

An der Marienstraße konnten die beiden Männer aus ihrem Auto heraus durch die Zivilfahnder festgenommen werden. In ihrem Auto konnten die gestohlenen Gegenstände der 34-Jährigen sichergestellt werden. Wenig später konnte sie ihr Eigentum auf der Wache Stadtmitte in Empfang nehmen. Die Ermittlungen dauern an.