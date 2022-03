Baustelle am Flughafen Düsseldorf : Sprengung verzögerte sich um Stunden

Baustelle am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf Bei Bauarbeiten gefundener Industriesprengstoff musste in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens kontrolliert gesprengt werden. Dazu wurde am Mittwochabend auch die A44 gesperrt. Die Aktion verzögerte sich um Stunden.

Bei Abrissarbeiten am Düsseldorfer Flughafen ist am Mittwochnachmittag Industriesprengstoff gefunden worden. Spezialisten der Bundespolizei sollten gegen 18.30 Uhr eine kontrollierte Sprengung vornehmen. Allerdings verzögerte sich dies ebenso wie die Sperrung der A44 auf den späten Abend.

Zu möglichen Gründen, warum sich die Sprengung weit in den Abend verzögert hat, gibt es unterschiedliche Aussagen. Daniela Maaßen, Sprecherin der Bundespolizei in Düsseldorf , sagte: „Uns liegt lediglich die Aussage der Kollegen der Autobahnpolizei vor, dass es Probleme mit der Sperrung der A44 gab und es daher zu der Verzögerung der Sprengung kam.“

In dem Einsatzbericht der Kollegen von der Autobahnpolizei konnte André Hartwich, Sprecher der Düsseldorfer Polizei , jedoch nichts finden. „Da ist soweit alles wie geplant abgelaufen.“ Es habe eben eine Zeit gedauert, bis das ganze Umfeld der Sprengung geräumt gewesen sei.

So hätten die Brücken in der Nähe auf Passanten kontrolliert werden müssen und in der nahen Airport City hätten die Kollegen checken müssen, ob niemand die Bürogebäude verlässt und ob dort alle Fenster geschlossen waren. Von Problemen auf der A44 sei ihm nichts bekannt.