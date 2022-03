Kontrolle in Mettmann : Alle zwei Minuten blitzte es vor der Astrid-Lindgren-Schule

Mettmann Erst wenige Stunden zuvor hatte die Polizei die Unfallstatistik 2021 vorgelegt und dabei eindrücklich vor zu schnellem Fahren gewarnt. Eine Blitzerkontrolle vor der Astrid-Lindgren-Schule ergab 66 Tempoverstöße binnen zwei Stunden.

Alle zwei Minuten fuhr ein Autofahrer zu schnell: Bei einer Geschwindigkeitskontrolle vor der Astrid-Lindgren-Schule an der Peckhauser Straße hat die Polizei 66 Verstöße binnen zwei Stunden gezählt. Besonders eilig hatte es eine Autofahrerin in einem schwarzen Seat, die in der Tempo-30-Zone mit 71 Stundenkilometern gemessen wurde – so die Polizei. Der Frau drohen nun 260 Euro Bußgeld, zwei Punkte der Verkehrssünderkartei von Flensburg und ein Monat Fahrverbot.