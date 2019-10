SPD in Dormagen : SPD lädt Bürger zur „Woche der Begegnung“ ein

Dormagen Zum vierten Mal lädt die SPD Anfang November zu einer „Woche der Begegnung“ein. „Jetzt ist es nach rheinischen Maßstäben eine Tradition“, meint der SPD-Stadtverbandvorsitzender Carsten Müller angesichts der drei bisherigen Veranstaltungen.

Los geht es am Montag, 4. November, 16.30 Uhr, mit einem Infostand vor dem Historischen Rathaus, bei dem gegen eine kleine Spende Grillwürstchen angeboten werden. „Der Erlös der Aktion wird Kindern zugutekommen, die an einem Ferienlager der Falken teilnehmen möchten, und deren Eltern dafür eine finanzielle Unterstützung benötigen“, betonen Jenny und Ruben Gnade, die das Angebot initiiert haben.

Am Mittwoch, 6. November, laden die Vorsitzende des Schulausschusses Birgit Burdag und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Rotraud Leufgen zwischen 18 und 19 Uhr zu einer Sprechstunde in die SPD-Geschäftsstelle an der Kölner Straße 93 ein. Innenstadtbesucher werden am Samstag, 9. November, nach „Themen für Dormagen“ gefragt, die ihrer Meinung nach in das kommunale Wahlprogramm 2020 einfließen sollten.