Dormagen: Große Ehre für Mediziner : Chefarzt jetzt Mitglied im Netzwerk Primo Medico

Dormagen Professor Dirk Graf vom Rheinland Klinikum wurde jetzt für „höchste medizinische Qualifikation“ ausgezeichnet.

Der gebürtige Aachener Dirk Graf studierte im Anschluss an Abitur und den Zivildienst in der Pflege in seiner Heimatstadt Medizin. Seine Doktorarbeit, in der er Zusammenhänge zwischen dem Gallenfluss und dem Zellsterben in der Leber untersuchte, wurde 2003 an der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie der Universität Düsseldorf mit der Bestnote „summa cum laude“ bewertet. 2011 folgte die Habilitation, 2017 die Ernennung zum Außerplanmäßigen Professor.