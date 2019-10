Kulturhalle Dormagen : Kulturhalle Trotz bleibt trotz eines Wasserschadens geöffnet

Dormagen Auf die gewohnte Versorgung im Thekenbereich müssen Besucher der Kulturhalle zurzeit verzichten. Ein Wasserschaden macht die Nutzung unmöglich. Das bestätigte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion.

In den nächsten Tagen soll der Schaden behoben sein, so die Meinung. Davon unberührt laufen die Veranstaltungen wie geplant weiter. So am Montag Abend die Mitgliederversammlung der CDU oder wie am Mittwoch mit dem Figurentheaterstück „Alles mein!“, wo es um 11 und um 16 Uhr um einen kleinen Raben und dessen gesammelte Schätze sowie Freundschaften geht. Oder wie am Donnerstag mit dem Kinotag für Senioren am Nachmittag und Programmkino am Abend. Am kommenden Samstag steht dann das aktuelle Kabarett-Programm von Robert Griess unter dem Titel „Hauptsache, es knallt“ in der Kulturhalle auf dem Programm.