Für die Insekten : SPD Dormagen fordert begrünte Haltestellen

In anderen Städten existieren bereits begrünte Haltestellen. Foto: dpa/Barbra Verbij

Dormagen Die Dachbegrünung der Wartehäuschen ist nützlich für Insekten. Außerdem sollen weitere Haltestellen mit digitalen Anzeigen ausgestattet werden.

In vielen Städten sind sie bereits zu finden: Wartehäuschen mit Dachbegrünung. Die SPD wünscht sich diese besonderen Wartehäuschen nun auch in Dormagen: „Diese kleinen, grünen Inseln leisten einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Insektenschutz, denn aus den Dächern werden Biotope“, heißt es in einer Pressemitteilung.