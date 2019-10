Schulen in Dormagen : Leibniz und BvA im Digital-Finale

Schulen in Dormagen

Dormagen DIGIYOU-Wettbewerb der NRW.Bank. Sieger erhalten tausend Euro.

Die Finalisten des Schulwettbewerbs „DIGIYOU – Digitalisiere Deine Zukunft“ stehen fest. 30 Schulen aus NRW waren dem Aufruf von NRW.Bank und „Die Bildungsgenossenschaft – Beste Chancen für alle“ gefolgt und hatten ihre kreativen Projektideen rund um den digitalen Wandel eingereicht. Die 15 Schulen mit den besten Ideen wurden für das Landesfinale ausgewählt – mit dabei sind gleich zwei Schulen aus Dormagen: das Leibniz-Gymnasium und das Bettina-von-Arnim-Gymnasium. Das Hackenbroicher Gymnasium war auch im vergangenen Wettbewerb dabei und gehörte am Ende sogar zu den drei Siegerschulen. Inhaltlich anspruchsvoll war das Projekt unter dem Titel „Quantenkryptographie – die Verschlüsselungstechnologie der Zukunft“.

Der Wettbewerb steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen und richtet sich an Klassen und Projektgruppen aller Schulformen der Stufen 5 bis 13. Wie verändert digitale Technik die Schule? Wie kann sie unseren Alltag erleichtern? In diesem Sommer waren Schüler aus ganz Nordrhein-Westfalen dazu aufgerufen, kreative Projektideen zur Digitalisierung zu entwickeln. Die 15 Schulen, die die Fachjury überzeugt und sich mit ihren tollen Projektskizzen für das DIGIYOU-Finale qualifiziert haben, erhalten jeweils 500 Euro, um ihre Projekte in den nächsten Monaten weiterzuentwickeln.