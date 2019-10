Jubiläumskonzert in Dormagen : „Good News“ sorgt für gute Laune

Der Chor „Good News“ bei einer Probe im Johanneshaus. Am Samstag tritt er in Knechtsteden auf. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Um sein 25-jähriges Bestehen gebührend zu feiern, singt der Dormagener Gospelchor „Good News“ am 12. Oktober gemeinsam mit dem „Kammerchor“ in der Basilika Knechtsteden.

In besonderer Erinnerung geblieben ist das Benefizkonzert bei der „Emmaus Gemeinschaft Köln“, die sich für sozial benachteiligte Menschen einsetzt und unter anderem Möbel für Obdachlose bereitstellt. „Wir haben das Konzert in der Möbelhalle veranstaltet, wo die Menschen auf Möbeln gesessen und uns zugeschaut haben“, berichtet Ulrike Schmitz begeistert. Der Erlös solcher Benefizkonzerte kommt stets einem guten Zweck zu Gute.

Ein wenig Zeit für Geselligkeit bleibt den Chormitgliedern bei den jährlich stattfindenden Probenwochenenden und Konzertreisen. 2018 ging es für die Gruppe nach Krakau. Neben fest organisierten Auftritten in der Kirche, waren es die spontanen Straßenkonzerte, die den Ausflug so unvergesslich machten. „Wir haben uns einfach auf die Straße gestellt und angefangen zu singen. Viele Passanten sind daraufhin stehengeblieben und haben Fotos gemacht. Das war wirklich toll“, erzählt Schmitz. Weitere Erfahrungen außerhalb er deutschen Grenzen hat der Chor auch bei Konzerten in Dormagens französischer Partnerstadt St. André gesammelt.

Neben den Jubiläen von „Good News“ und dem „Kammerchor“ steht am 12. Oktober aber noch ein drittes „Jubiläum“ vor der Tür: Bert Schmitz, Chorleiter beider Chöre, wird 60. Groß geworden ist er in Knechtsteden und dort bis heute noch tief verwurzelt.

Nachdem er in Köln Kirchenmusik studiert hat, fing er am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden an als Musiklehrer zu arbeiten. Gleichzeit war er musikalisch aber auch anderweitig in hohem Maße aktiv: Er war jahrelang Juror bei Chor-Wettbewerben, leitete diverse Chöre und war ebenfalls als Seelsorgebereichsmusiker tätig. „Mein Mann ist einfach sein Leben lang in der Musik unterwegs“, sagt Ulrike Schmitz.