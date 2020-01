Internet-Projekt am NGK in Dormagen : So versuchen Youtuber, Jugendliche zu manipulieren

Knechtsteden Wer sich im Netz ständig Bilder von schlanken, schönen Menschen ansieht, läuft Gefahr, mit seinem eigenen Körper nicht mehr zufrieden zu sein. Dennoch rät Professorin Beate Gleitsmann, Eltern davon ab, die sozialen Netzwerke zu verteufeln.

Die Sonne scheint, zwei schlanke, junge Frauen in knappen Bikinis haben es sich am Strand bequem gemacht und lachen fröhlich in die Kamera. Angesichts ihrer Traumfiguren könnte so manche Jugendliche neidisch werden – muss sie aber nicht, denn das Foto wurde stark bearbeitet. Auf Fotos und in Videos, die in den sozialen Netzwerken kursieren, wird statt der Realität häufig eine perfekte Illusion präsentiert: Der Strand ist in Wirklichkeit nur ein Sandhaufen neben einer Garage, die Speckrollen wurden in einen flachen Bauch verwandelt.