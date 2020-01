Internet-Projekt am NGK in Dormagen : So schützen Eltern ihre Kinder vor Pädophilen im Internet

Internet-Projekt am NGK in Dormagen

Knechtsteden Sich in Online-Spielen mit Gleichgesinnten zu messen, macht Spaß. Doch wenn Unbekannte mit ihnen chatten wollen, sollten Kinder und Jugendliche vorsichtig sein.

Wenn Eltern vermuten, dass ihre Kinder mit Unbekannten chatten, sollten sie mit großer Sensibilität reagieren: „Verbote können dazu führen, dass die Kinder sich heimlich mit dem Chatpartner verabreden“, so ihre Befürchtung. Besser sei es, sich das Lieblingsspiel gemeinsam anzuschauen und darüber zu sprechen. „Kinder haben oft ein gutes Bauchgefühl dafür, dass an einer Situation etwas nicht stimmt“, diese Erfahrung hat Ellen Nötzel gemacht, Klassenlehrerin der 6e am Norbert-Gymnasium. Sie möchte ihre Schüler dazu ermutigen, sich an ihre Eltern, die Lehrer oder andere Erwachsene zu wenden, wenn sie in eine solche Situation geraten.