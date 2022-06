Schnelleres Internet in Dormagen : Von Gohr bis Zons - Glasfaserausbau soll kommen

Schnelleres Internet in Dormagen

Dormagen Gemeinsam mit der evd und NetCologne hat die Stadt eine Absichtserklärung unterzeichnet, in den kommenden Jahren alle Stadtteile ans Glasfasernetz der Zukunft anzuschließen.

Dafür planen das Energieversorgungsunternehmen und der regionale Telekommunikationsanbieter, rund 900 Kilometer neue Glasfaserkabel bis in die Wohnungen zu verlegen. Die leistungsstarken Glasfaseranschlüsse ermöglichen Geschwindigkeiten bis zu ein Gigabit pro Sekunde auf der Daten-Autobahn. Die finale Entscheidung über den Ausbau liegt bei der Dormagener Bevölkerung: Wenn sich jeweils mindestens 40 Prozent der Stadtteilbewohnerinnen und -bewohner für einen Anschluss aussprechen, könnten die Arbeiten beginnen.

Mit dem Letter of Intent zwischen Dormagens Bürgermeister Erik Lierenfeld, evd-Geschäftsführer Klemens Diekmann und NetCologne-Geschäftsführer Timo von Lepel erhalten die Dormagener Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, in den kommenden Jahren an das Internet der Zukunft angeschlossen zu werden. „Diese Absichtserklärung stärkt unsere Partnerschaft und sichert eine zuverlässige Breitbandversorgung für Dormagen,“ sagt Timo von Lepel.