Einkaufen : Tedi will am Standort Dormagen bleiben

Tedi will am Standort Dormagen bleiben

Dormagen Discounter Tedi hat Interesse am Standort Dormagen. Das sagte eine Sprecherin gegenüber unserer Redaktion.

„Die Filiale an der Straße Unter den Hecken befindet sich aktuell in unserem Bestand; es besteht ein laufender Mietvertrag. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein vorzeitiger Auszug aus dem Dormacenter nicht geplant.“ Das Unternehmen ist aber „offen für attraktive Mietobjekte in und um die Dormagener Region herum“. Der neue Besitzer des Dormacenters, Kaufland, will die Immobilie abreißen und neu bauen.