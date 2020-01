SPD-Bürgerdialog in Dormagen : Ideen für Freizeit und Soziales

Beim SPD-Bürgerdialog im Bürgerhaus Horrem ging es um die Themen „Freizeit und Soziales“. Foto: SPD

Dormagen Der Vorsitzende des SPD-Stadtverbandes Dormagen, Carsten Müller, hatte genau gezählt: „73 Ideen, die gut für Dormagen sind, haben Sie heute Abend hier zusammengetragen“, sagte er begeistert.

Von Carina Wernig

Die rund 35 Teilnehmer des dritten SPD-Bürgerdialogs hatten im Bürgerhaus Horrem engagiert über die Themen „Freizeit und Soziales“ diskutiert. „Wir freuen uns sehr über die Anregungen, die wir bei der Erstellung des Kommunalwahlprogramms aufarbeiten möchten.“

Nach Verkehr und Bauen (in Nievenheim) sowie Wirtschaft und Arbeit (in Dormagen) ging es nun in Horrem um die Anforderungen und Wünsche an das Zusammenleben in sozialer Gemeinschaft. „Keine Schere im Kopf“, forderte SPD-Stadtverbands-Vize Susanne Uhlman, die für den gut besuchten Bürgerdialog verantwortlich zeichnete.

In seinem Impulsreferat machte Bürgermeister Erik Lierenfeld, der für die SPD erneut für dieses Amt kandidiert, deutlich, dass sich viele soziale Aufgaben zukünftig nicht mehr ausschließlich durch ehrenamtlich Tätige bewältigen lassen: „Da geht es auch um die Work-Life-Balance, die bei immer höherer Arbeitsverdichtung ausgeglichen werden sollte.“ Von daher müsse über „Hybrid-Modelle“ nachgedacht werden, um beispielsweise bei wachsenden Anforderungen an die „Dormagener Tafel“ die Arbeit der vielen Freiwilligen in Zukunft mit bezahlten Teilzeitkräften zu unterstützen. Auch ein attraktiver Öffentlicher Personennahverkehr mit engen Taktungen und kleinen Preisen gehöre für ihn zum Themenbereich „Soziales“, denn niemand solle überlegen müssen, ob er sich die nächste Fahrt mit Bus oder Bahn noch leisten könne.