Initiative aus Zons : Integration und Hilfe im „Café Grenzenlos“

Bei Kuchen und Kaffee könnten Flüchtlinge ganz zwanglos Kontakte knüpfen und Zonser kennenlernen. Foto: Ines Prengel

Zons Die Initiative „Zons hilft“ unterstützt ukrainische Flüchtlinge. Bei Kaffee und Kuchen kann man miteinander ins Gespräch kommen. Auch für Kinder gibt es Angebote.

Vor einigen Wochen gründeten engagierte Zonser die Initiative „Zons hilft“, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. „Unser Ziel ist es, mit den Flüchtlingen ins Gespräch zu kommen, zu fragen, was sie brauchen, wo wir unterstützen können und sie zu integrieren“, erklärt Ines Prengel, die sich mit anderen Freiwilligen um die Organisation kümmert. Seit dem vorletzten Freitag hat die Gruppe in Zons mit dem Café Grenzenlos ein weiteres Angebot ins Leben gerufen, bei dem Flüchtlinge ganz zwanglos in schöner Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen Helfer treffen können.

Das Café findet an jedem Freitag von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr am Sportplatz statt. Bisher konnten Interessierte direkt an der Unterkunft am Sportplatz, die dort für Flüchtlinge errichtet worden ist, zum Café kommen. Geplant sei, in der nächsten Zeit aber ins Vereinsheim der SG Zons am Tennisplatz umzuziehen. „Grundsätzlich ist das Café für alle Bewohner der Einrichtung, aber auch für alle anderen Flüchtlinge aus Zons, sowie für Zonser selbst, offen“, sagt Ines Prengel. „Wir möchten den Menschen die Möglichkeit geben, Kontakte zu knüpfen und schauen, wo wir helfen können“, sagt sie.

Dabei geht die Gruppe ganz zielgerichtet vor. So werden beispielsweise auf der Homepage und in den sozialen Netzwerken genaue Hilfsgesuche veröffentlicht, die dann den einzelnen suchenden Personen genau zugeordnet werden können. Das können größere Dinge wir Fahrräder aber auch kleine Gesuche wie Bastelmaterialien sein. Außerdem kann man über die Internetseite auch die Nummer des Spendenkontos einsehen, das eingerichtet wurde, um vor zum Beispiel Bastelmaterial für ukrainische Kinder zu besorgen. „Wir bieten im Café auch eine Bastelecke an, in der wir uns um die Kinder kümmern, mit ihnen zusammen etwas gestalten“, erzählt die Zonserin. „Das ist für die Kinder schön und dann sind die Mütter etwas entlastet.“