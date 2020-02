Kulturhof Knechtsteden in Dormagen : Pflegetipps für Schneeglöckchen

Knechtsteden Erfolgreiche zweite Schneeglöckchentage im Kulturhof Knechtsteden.

Dort konnten sich die Besucher über das Angebot an Frühlingspflanzen, darunter auch Märzenbecher, Leberblümchen und Krokusse, informieren und neue Pflanzen für den Garten erwerben. Neben internationalen Anbietern aus Belgien und den Niederlanden war auch einer der wichtigsten Schneeglöckenanbieter Europas vor Ort: Der Brite Chris Ireland Jones von der Gärtnerei „Avon Bulbs“. Allein am Samstag lockte die Veranstaltung rund 2000 Interessierte nach Knechtsteden. Ergänzt wurde sie durch die Malerei-Ausstellung „Schneeglöckchen und andere Frühjahrsblüher“ der Galerie-Werkstatt und durch kostenfreie Vorträge von Experten.

Wer Schneeglöckchen gern im eigenen Garten gedeihen lassen möchte, sollte beachten, dass diese am besten im Schatten und zwischen den Wurzeln von laubtragenden Sträuchern und Bäumen wachsen. Dadurch bekommen sie im Winter ausreichend Sonnenlicht und im Sommer genügend Schatten. „Dichter Rasen stellt allerdings keinen idealen Ort für Schneeglöckchen dar, am besten sind Beete oder ein Ort im Halbschatten mit viel Moos“, erklärt Experte Dreisvogt. Außerdem sind Schneeglöckchen keine Topfpflanzen und werden daher am besten direkt in den Boden gesetzt. Dieser sollte weder dauernass noch staubtrocken sein. Ein weiterer Tipp von Dreisvogt: „Die Pflanzen am besten mit Tomatendünger versorgen, da dieser reich an Kalium ist.“