SPD Dormagen : Bürger sammeln Ideen zum Umweltschutz

Hackenbroich Die SPD hatte zu ihrer vierten Ideenbörse eingeladen: Mehr als 180 Vorschläge rund ums Klima.

Auf mehr als sechs großen Plakaten hatten im Bürgerhaus Hackenbroich knapp 40 Dormagener mehr als 180 Vorschläge rund um das Thema „Umwelt“ geschrieben. Dabei diskutierten die Besucher beim vierten Bürgerdialog der SPD ihre Ideen zum Klima- und Umweltschutz mit den SPD-Mitgliedern. SPD-Vorsitzender Carsten Müller führte aus, wie wichtig der SPD die Beteiligung der Bürger sei: „Bereits 2013 haben wir mit den Bürgerdialogen gute Erfahrungen gemacht. Auch unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl im September wollen wir im Dialog mit Dormagenern entwickeln.“ Der fünfte Bürgerdialog, zum Thema „Bildung“, findet am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr in der Pfarrscheune Zons statt.

Anreiz setzen statt verbieten – so lautet die Devise von Lierenfeld, das gelte für Müllvermeidung und -entsorgung genauso wie für die private Pflege von Grünflächen durch Patenschaften. Außerdem soll es zukünftig auch kommunale Fördermittel für die energetische Sanierung von Wohnraum und die Erneuerung von Heizungsanlagen geben. Auch Wettbewerbe bezeichnete Lierenfeld als geeignetes Mittel, das Umweltbewusstsein zu fördern und verwies auf den von der SPD angestoßenen Wettbewerb um insektenfreundliche Vorgärten. Grundsätzlich sei wichtig, so Lierenfeld: „Wir müssen die Anzahl an Bäumen erhöhen und dafür zusätzliche Flächen entwickeln, die nicht nur am Tannenbusch liegen.“