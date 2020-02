Bahnhof in Dormagen : Erste Erfolge der Streetworker in Horrem

Dormagen Seit mehr als einem halben Jahr betreut ein Streetworker-Team der Diakonie für die Stadt vor allem Jugendliche und junge Erwachsene in Horrem. Dadurch soll es auch rund um den Bahnhof sicherer werden.

Nun haben die beiden Horremer SPD-Stadträte Michael Dries und Bernhard Schmitt im Gespräch mit den Streetworkern in deren Büro im Schümmerhof über deren Erfahrungen der ersten sieben Monate gesprochen. Auf Antrag der SPD-Fraktion war das Projekt gestartet worden. Johanna Müchler und Leon Römer vom Streetworker-Team berichteten von ihren ersten Kontakten zu den Jugendlichen und auch schon von ersten Erfolgen. Michael Dries, der auch jugend- und sozialpolitischer Sprecher der Dormagener SPD ist, freut sich, dass Jugendliche und junge Erwachsene erfolgreich bei komplizierten Vorgängen in unterschiedlichen Behörden unterstützt werden, die sonst wohl keine Hilfe in Anspruch nehmen würden: „Mit dem Schicksal einer kürzlich volljährig gewordenen jungen Frau, die von heute auf morgen obdachlos geworden ist, wurde ich vor einigen Wochen selbst konfrontiert“, erzählt Dries. Die Streetworker hätten sehr gute Arbeit geleistet und der jungen Frau schnell und kompetent helfen können, so der stellvertretende Bürgermeister. Sie hat jetzt eine Wohnmöglichkeit in Dormagen und lebt in geordneten Strukturen. „So funktioniert Streetwork: Kontakte zu den jungen Menschen werden in deren Lebensumfeld geknüpft, und so kann Vertrauen aufgebaut und ihnen dann auch geholfen werden“, betont Dries: „Die Streetworker gehen dahin, wo die Jugendlichen sind, wie zum Beispiel auch zum Bahnhof.“